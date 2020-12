«The Godfather»: Armie Hammer beteiligt sich an der Serie

US-Fernsehen

Die neue Serie soll bei Paramount+ starten. Bislang heißt der Dienst noch CBS All Access.

Armie Hammer hat für die Hauptrolle in «The Offer» bei Paramount+ unterschrieben, die Serie soll die Geschichte hinter den Kulissen von der-Produktion erzählen. Hammer wird in der Hauptrolle Al Ruddy spielen, der 1972 «Der Pate» produzierte. Die Serie wird sich auf Ruddy Erfahrungen am Set des kultischen Dramas konzentrieren.Der echte Ruddy wird auch als ausführender Produzent der auf zehn Episoden limitierten Serie fungieren. Michael Tolkin schreibt und produziert «The Offer», während Nikki Toscano und Leslie Gief ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren werden. Hinter den Kulissen ist Paramount Television Studios für das Projekt verantwortlich.«The Offer» war eines von mehreren hochkarätigen Projekten, die angekündigt wurden, als ViacomCBS im September bekannt gab, dass sie den Streamingdienst CBS All Access zu Paramount+ umbenennen wollen. Weitere Projekte waren unter anderem das Spionage-Drama «Lioness».