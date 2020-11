«Demon Slayer» überholt «Titanic» im japanischen Box Office

Einspielergebnisse

Damit steigt der Film des Animes auf Platz zwei der besten Umsätze jemals in Japan, nach «Chihiros Reise ins Zauberland».

Der Anime-Filmhat nun «Titanic» im japanischen Box Office überholt und steigt damit auf Platz zwei der japanischen All-Time Hits. Der Film, der auf dem Manga von Gotoge Koyoharu basiert, wurde mit mehr als 100 Kopien für alle Formate verkauft und hat 264 Millionen US-Dollar eingefahren mit den 20,5 Millionen US-Dollar vom 29. November. Veröffentlicht wurde der Film dort vor 45 Tagen, am 16. Oktober.Mit dieser Summe überstieg «Demon Slayer» die 251 Millionen US-Dollar von «Titanic», die der Film in Japan im Jahr 1997 erreichte und auf Platz eins damals steigen ließ. Erst 2001 konnte «Chihiros Reise ins Zauberland» («Spirited Away») von Myazaki Hayao mit 295,5 Millionen US-Dollar den internationalen Hit besiegen, sodass das Eisberg-Drama auf Platz zwei der All-Time Hits hinabstieg. Schon letzte Woche überholte «Demon Slayer» die großen Blockbuster wie «Frozen» mit 245 Millionen US-Dollar im Jahr 2014 und der Shinkai Makoto Anime «Your Name. – Gestern heute und für immer» mit 240 Millionen US-Dollar im Jahr 2016.«Demon Slayer» startete 2016 als Manga im “Shukan Shonen Jump”-Magazin. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Junge, der zu einem Dämonenjäger wird, nachdem seine Family von diesen getötet wurde und seine letzte überlebende Schwester entführt und selbst zu einem Dämon transformiert wird. Von April bis September 2019 lief auch eine Anime-Serienadaption im japanischen TV, die hierzulande auf den hiesigen Anime-Plattformen zu schauen ist, und kann auch auf Netflix , Amazon und Hulu gesehen werden. Der Film von «Demon Slayer» soll seinen US-Start im Frühjahr 2021 erhalten, hierzulande soll die Premiere voraussichtlich im Februar kommenden Jahres stattfinden.