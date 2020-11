RTL: Kein Glück mit «Bad Moms 2», dafür aber mit der «Formel 1»

Quotennews

RTL versuchte sein Glück mit der Komödie «Bad Moms 2» ► , punktete damit jedoch nicht besonders gut. 1,65 Millionen Zuschauer verfolgten den Film, was ein enttäuschendes Ergebnis von 4,9 Prozent Marktanteil bedeutete. Etwas besser lief es da in der Zielgruppe mit 1,00 Millionen Umworbenen. Hier rettete sich der Sender auf eine akzeptable Quote von 9,9 Prozent. Auch der Actionthriller «Atomic Blonde» ► stellte keine deutliche Verbesserung dar. 0,87 Millionen Fernsehende reichten weiterhin nur für schwache 5,3 Prozent. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren ging die Sehbeteiligung auf maue 9,0 Prozent zurück.Mehr Erfolg hatte RTL hingegen am Nachmittag mit der Übertragung deraus Bahrain. Ab 15.00 Uhr lockte das Programm 2,96 Millionen Zuschauer, was bereits starke 16,0 Prozent Marktanteil bedeutete. Auch die 0,77 Millionen Werberelevanten waren gut vertreten und kamen auf eine gute Quote von 15,1 Prozent. Während des Rennens vergrößerte sich das Publikum auf bis zu 4,13 Millionen Fernsehenden. Nun lag der Marktanteil bei hervorragenden 17,8 Prozent. 0,98 Millionen 14- bis 49-Jährige erzielten jetzt hohe 16,4 Prozent Marktanteil.Zur Primetime hatte der Schwestersender RTLZWEI im Programm. Der Film war mit 1,33 Millionen Zuschauern sehr gefragt und landete bei einer starken Quote von 4,1 Prozent. 0,59 Millionen Umworbene verbuchten zudem gute 6,0 Prozent. Auch die Actionkomödielief im Anschluss auf hohem Niveau. Bei einer Reichweite von 0,60 Millionen Menschen wurde ein Marktanteil von 4,2 Prozent erzielt. In der Zielgruppe ging die Zuschauerzahl auf 0,23 Millionen zurück und der Marktanteil sank auf solide 5,1 Prozent.