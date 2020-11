HBO bestellt erste Staffel der «The Last of Us»-Serienadaption

US-Fernsehen

Das neue TV-Projekt nimmt das erfolgreiche Videospiel als Vorlage und lässt dabei auch die Handlung des zweiten Teils, das dieses Jahr erschienen ist, mit hineinfließen.

Nun hat der US-Bezahlsender HBO eine erste Staffel der Serienadaption des PlayStation-Videospiels, das 2013 erschienen ist, bestellt. Dabei soll die Adaption durch Craig Mazin («Chernobyl») gemeinsam mit dem Entwickler des Spiels Neil Druckmann und der Produzentin Carolyn Strauss («Game of Thrones») umgesetzt werden.Die dystopische Handlung handelt 20 Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation, in der der harte und erfahrene Überlebende und Schmuggler Joel die 14-jährige Ellie aus einer streng überwachten Quarantänezone schmuggeln muss. Aber als sich herausstellt, dass Ellie scheinbar immun gegen die dortigen grassierenden „Infizierten“-Zombies immun ist, kämpfen sich die beiden durch ganz Nordamerika um zu Überleben und bauen dabei eine einzigartige Beziehung zueinander auf.Produziert wird «The Last of Us» von Sony Pictures Television in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions, Word Games und dem Videospiel-Produzenten Naughty Dog. Es ist zwar noch nicht bekannt, wie viele Folgen die erste Staffel haben wird, aber die Handlung der Fortsetzung «The Last of Us Part II», die im vergangenen Juni veröffentlicht worden ist, soll ebenfalls in die Serienhandlung miteinfließen.