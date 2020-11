Disney+ legt massiv an Kunden zu

Wirtschaft

Während es für den Familiendienst deutlich bergauf geht, wuchsen Hulu und ESPN+ nur schwach.

Während die Coronavirus-Pandemie in den Themenparks und Studio-Unterhaltungsabteilung der Walt Disney Company weiter um sich greift, gab das Unternehmen in seinem Quartalsbericht bekannt, dass Disney+ bis zum 3. Oktober 2020 auf 73,7 Millionen zahlende Kunden kommt. Der Streamingdienst erweist sich als Lichtblick für den Micky-Maus-Konzern. Anfang August kam Disney+ auf 60,5 Millionen Abonnenten.Hulu steigerte sich von 35,5 auf 36,6 Millionen Abonnenten, ESPN kletterte von 8,5 auf 10,3 Millionen zahlende Kunden. „Selbst mit den durch COVID-19 verursachten Unterbrechungen waren wir in der Lage, unsere Geschäfte effektiv zu führen und gleichzeitig mutige, bewusste Schritte zu unternehmen, um unser Unternehmen für ein größeres langfristiges Wachstum zu positionieren“, sagte Disney-Chef Bob Chapek. „Der eigentliche Lichtblick war unser Direktkundengeschäft, das für die Zukunft unseres Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist.“Mit Formaten wie «Star Wars», «The Mandalorian», Beyonces «Black is King» und die Broadway-Produktion «Hamilton» sorgte Disney+ für positive Schlagzeilen. Das Unternehmen bereitet außerdem Hulu unter dem Titel „Star“ weltweit auszurollen.