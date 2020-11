Primetime-Check

Wie gefragt war das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft bei RTL? Überzeugten «Bares für Rares» und Folge zwei von «Hochzeit auf den ersten Blick»?



Das Filmdramaeröffnete am Mittwoch die Primetime im Ersten und sicherte sich hiermit bei 3,82 Millionen Zuschauern einen guten Marktanteil von 11,9 Prozent. Bei den 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine solide Sehbeteiligung von 6,6 Prozent ermittelt. Mit einer Ausgabe vongingen die Quoten auf enttäuschende 5,9 sowie 3,6 Prozent zurück, so dass sich insgesamt nur noch 1,69 Millionen Menschen für das Wirtschaftsmagazin begeisterten. Auch dieliefen auf niedrigem Niveau und bescherte bei 1,69 Millionen Zuschauern einen niedrigen Marktanteil von 7,2 Prozent. Bei den Jüngeren stieg die Sehbeteiligung hingegen wieder auf 5,5 Prozent an. Das ZDF war mit einer Ausgabe vondeutlich gefragter und brachte hohe 16,9 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 5,45 Millionen Menschen ein. Bei den 0,92 Millionen jüngeren Fernsehenden lag die Quote bei ausgezeichneten 10,6 Prozent. Mit demwaren dem Sender weiterhin sehr gute 16,0 Prozent Marktanteil sicher. 4,57 Millionen Deutsche informierten sich über das aktuelle Geschehen, was auch bei den 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährigen für einen enormen Marktanteil von 12,7 Prozent sorgte. Daslockte ab 22.15 Uhr noch 4,00 Millionen Interessenten, wodurch die Quote leicht auf gute 15,3 Prozent zurückging. Die jüngeren Zuschauer waren mit einem Marktanteil von 12,5 Prozent bei 0,90 Millionen Fernsehenden weiterhin sehr stark vertreten.RTL strahlte in dieser Woche einaus, welches die deutsche Nationalmannschaft mit 1:0 gegen Tschechien für sich entschied. Folglich verfolgten die Partie bis zu 5,55 Millionen Sportbegeisterte und ergatterten hervorragende 20,6 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 1,29 Millionen Zuschauern auf starke 17,3 Prozent Marktanteil. Sat.1 lag mit der zweiten Folge vonbei einer überdurchschnittlichen Quote von 6,2 Prozent und bewegte 1,79 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Bei den 0,80 Millionen Werberelevanten kam eine ebenfalls eine starke Quote von 10,3 Prozent heraus.ProSieben hatteund eine Folgeim Programm. Der Serienabend kam gestern recht gut and und überzeugte zwischen 1,49 und 0,77 Millionen Zuschauer. Die Sehbeteiligung sank von guten 4,6 auf akzeptable 3,5 Prozent. Auch bei den Jüngeren war ein Verlust von starken 10,7 auf annehmbare 7,0 Prozent zu erkennen. Bei RTLZWEI liefen in der Primetime zwei Folge von. 0,93 beziehungsweise 0,83 Millionen Zuschauer schalteten ein und landeten bei guten Marktanteilen von 2,9 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe fiel man im Laufe des Abends von hohen 6,6 auf gute 5,4 Prozent zurück.Kabel Eins faszinierte mit dem Thriller1,13 Millionen Fernsehzuschauer. Daraus resultierte ein guter Marktanteil von 3,7 Prozent, die 0,34 Millionen Jüngeren waren mitannehmbaren 4,0 Prozent nicht ganz so stark dabei. VOX schnitt dem Actionfilmsehr gut ab und lockte 1,97 Millionen Filmfans. Der Sender sicherte sich eine sehr starke Sehbeteiligung von 6,7 Prozent. Für die 0,65 Millionen Werberelevanten fiel das Ergebnis mit 8,3 Prozent auch gut aus.