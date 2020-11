Disney entlässt weiter Dutzende an Studiomitarbeitern

Wirtschaft

Die Corona-Krise trifft den Riesenkonzern und seine Studios ziemlich hart und zwingt sie zu adaptieren.

Disney kündigte nun wieder neue Entlassungen an. In diesem Fall sind es mehr als 50 Mitarbeiter in den Marketingabteilungen des Studios, darunter die in New York liegende Theaterabteilung und Searchlight Pictures. Mehrere hunderte freie Stellen wurden ebenfalls eliminiert. Bereits sechs Mitarbeiter wurden am Donnerstag bereits bei Searchlight Pictures entlassen, dem unabhängigen Label, welches ehemals FOX gehörte.Disney wurde bereits aufgrund der Pandemie stark getroffen. In Florida wurden die Themenparks wieder geöffnet, aber in Kalifornien bleiben sie geschlossen und Disneyland Paris musste derweilen wieder schließen. Auch der Broadway erleidet schwere Verluste, das zeichnete sich schon an der Ankündigung im Mai ab, bei der kundgetan wurde, dass „Frozen“ am Broadway nicht wiederöffnet wird. Viele Filme von Disney wurden auch nach 2021 oder später verschoben, in der Hoffnung, dort eine bessere Situation vorzufinden.Lediglich Disney Plus ist ein strahlender Stern am Firmament für Disney. Sie hoffen mit «Hamilton», «Mulan» und im Dezember mit «Soul» die Abonnentenzahlen nach oben zu schrauben. Zum Teil gehen aber auch Film- und TV-Produktionen weiter, auch wenn nur schleppend und unter den hiesigen Hygienebestimmungen.