Überraschender Abgang von Ladya van Eeden bei VOX

Köpfe

Die Vox-Programmchefin verlässt den Sender nun nach 20 Jahren und insgesamt über 30 Jahren in der RTL-Mediengruppe.

Ladya von Eeden ist nun seit 20 Jahren Programmdirektorin bei VOX tätig. Auch nach insgesamt 35 Jahren innerhalb der RTL-Mediengruppe tritt sie zum Jahresende aus, so die Vox-Sprecherin Julia Kikillis. Der Karriereanfang Eedens war 1986 bei RTLplus in Luxemburg.Grund für ihr Austreten ist das Kürzertreten und der Fokuswechsel in ihrem Leben. Sie möchte sich nun mehr auf Familie und Freunde konzentrieren, sowie auf erfüllende Dinge, außerhalb des Jobs, so Eeden selbst. Auch eine Nachricht im Intranet an das gesamte Team erreichte die Verbliebenden mit Worten voller Nostalgie, Hoffnung und Dankbarkeit.Der ehemalige Vox-Geschäftsführer Bernd Reichart arbeitete viele Jahre eng zusammen mit Eeden und betont dabei die Teilhabe Eedens an der Erfolgsgeschichte von Vox und packt sie in eine eigene „Vox-Hall of Fame“. Der heutige VOX-Chef Sascha Schwingel äußerte sich ebenfalls: „Ladya ist mit Herz und Seele Voxlerin. 20 Jahre hat sie für unser Programm, den richtigen Sendeplatz und den Einschaltimplus der Zuschauer gekämpft – und das mit unglaublich viel Leidenschaft, dem richtigen Gespür und nicht zuletzt mit viel Erfolg.“ An einen Ersatz für Eeden wird bereits intern nach einer Lösung gesucht.