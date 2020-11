«Galileo Spezial»: Nur maue Werte am Montag

Quotennews

Die 70-minütige Dokumentation des Senders ProSieben hätte besser laufen können. Umso später aber der Abend, umso höher die Marktanteile.

Am heutigen Dienstag wählen die US-Amerikaner bereits zum 59. Mal ihren Präsidenten. Am morgigen Mittwoch könnte schon entschieden sein, ob Amtsinhaber Donald Trump in seine zweite Amtszeit geht oder Joe Biden mit den Demokraten den Posten als US-Präsident übernimmt. ProSieben setzte am Montagabend auf eine 70-minütige Dokumentation zum Thema Wahlkampf um das Weiße Haus.Die Dokumentation des «Galileo»-Teams erreichte lediglich 0,89 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 3,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen verzeichnete0,65 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei unterdurchschnittlichen 6,8 Prozent.Zwischen 21.25 und 23.15 Uhr setzte ProSieben auf die US-Dokumentationvon Dan Partland. 0,92 Millionen Zuschauer sahen den Film, der den Originaltitel «#Unfit – The Psychology of Donald Trump» trägt. Ob man bei ProSieben mit 9,0 Prozent in der Zielgruppe hinter den Erwartungen zurück blieb? Das Ergebnis ist überraschend gut. Die Doku-Strategie von ProSieben-Chef Daniel Rosemann bekommt vermehrt Aufmerksamkeit.Klaas Heufer-Umlauf war mitum 23.15 Uhr zu sehen. Eine neue Ausgabe seiner Sendung erreichte 0,38 Millionen Zuschauer, wovon 0,31 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Bei den jungen Leuten erreichte die Sendung mit Komiker Felix Lobrecht 9,5 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum fuhr man 3,2 Prozent Marktanteil ein.