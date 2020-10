Amazon bestellt Sci-Fi-Drama «Lightyears»

US-Fernsehen

Die neue Serie stammt von Holden Hiller und Daniel C. Connolly.

Nach dem Erfolg der Serie «Carnival Row» mit Orlando Bloom und Cara Delevigne hat Amazon eine weitere Serie von Legendary Television bestellt. Der Streamingdienst hat einen Serienauftrag fürerteilt, einem einstündigen Sci-Fi-Drama, welches von Holden Miller und «The Son»-Autor Daniel C. Connolly stammt.Der argentinische Regisseur Juan José Campanella, der für die Regie der Serie «Halt And Catch Fire» (AMC) bekannt ist, wurde für die Leitung und die Produktion der ersten beiden Episoden unter Vertrag genommen. „Holden und Dan haben eine ehrgeizige Geschichte geschaffen, eine, die fantastisch ist, aber voll von äußerst menschlichen Charakteren. Wir freuen uns, gemeinsam mit Legendary an einer weiteren fesselnden neuen Serie zu arbeiten, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie dieses Team diese Welt zum Leben erweckt“, so Vernon Sanders, Co-Fernsehchef der Amazon Studios.Im Mittelpunkt der Serie steht das Ehepaar Franklin und Irene York, das vor Jahren in ihrem Hinterhof eine in ihrem Garten vergrabene Kammer entdeckte, die unerklärlicherweise zu einem seltsamen, verlassenen Planeten führt. Seitdem haben sie ihr Geheimnis sorgfältig gehütet, aber als ein rätselhafter junger Mann in ihr Leben tritt, wird das Leben der Yorks schnell auf den Kopf gestellt.