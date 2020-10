Marvel flutet Kinos

Kino-News

Sofern die Corona-Pandemie bald ein Ende findet, wird Marvel eine Reihe von Spielfilmen in die Lichtspielhäuser bringen.

Während Virologen nicht wirklich vorhersagen können, wann ein umfassender Corona-Impfschutz auf den Markt kommt, planen die Verleiher mit Neuveröffentlichungen. Vor allem die Disney-Tochter Marvel hat zahlreiche Projekte in der Pipeline, die in einem vollen Kino gesehen werden sollten.Los geht die Filmschlacht am 7. Mai 2021 mit «Black Widow» - und damit kommt der erste Film nach 22 Monaten von Marvel wieder in die Lichtspielhäuser. Nach der Dürre kommt sozusagen die Flut, denn innerhalb von 14 Monaten sollen acht Produktionen von Marvel in den Kinos gezeigt werden. Vor allem «Black Widows» und «Eternals» sind praktisch fertig, «Shang-Chi» war vor dem Lockdown noch mitten in der Produktion.7. Mai 2021: «Black Widow» (Marvel Studios)9. Juli 2021: «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» (Marvel Studios)5. Nov. 2021: «Eternals» (Marvel Studios)17. Dez 2021: «Spider-Man: Far From Home» Sequel (Sony Pictures and Marvel Studios)11. Feb 2022: «Thor: Love and Thunder» (Marvel Studios)25. März 2022: «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (Marvel Studios)6. Mai 2022: «Black Panther II» (Marvel Studios)8. Juli 2022: «Captain Marvel 2» (Marvel Studios)Übrigens: Universal Pictures verschiebt den neuesten «Jurassic World» auf den 10. Juni 2022. Eigentlich sollte der Streifen schon im Sommer 2021 anlaufen.