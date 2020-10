Neues «Pan Tau» legt überzeugenden Start hin

Quotennews

Auch bei den jungen Leuten lief die Serie stark an, an die überragende «Sendung mit der Maus» kam die Produktion am Sonntagvormittag aber nicht heran. Abends setzte Das Erste auf einen neuen «Tatort», der wie immer grandiose Quoten einfuhr sowie einen «Anne Will»-Talk, der sich mit neuen Verrücktheiten des US-Präsidenten befasste.

Zurück im deutschen Fernsehen ist seit Sonntagvormittag- ab kurz nach zehn Uhr zeigte Das Erste zwei neue Folgen des Formats. Und fuhr damit gemäß Messung der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) gute Ergebnisse ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Doppelfolge im Schnitt 9,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt schauten 1,28 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Die Gesamt-Quote lag bei guten 13,7 Prozent. «Pan Tau» profitierte dabei sicherlich auch von der, die um 9.35 Uhr startete und bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf besonders starke 15,5 Prozent Marktanteil gelangte. 1,21 Millionen Menschen sahen die Lach- und Sachgeschichten.Kleiner Exkurs: Rund um Maus und Elefant sind diese Zahlen nur die halbe Wahrheit; der Kinderkanal wiederholt die aktuelle Folge immer sonntags um 11.30 Uhr und erreicht damit meistens ebenfalls rund eine knapp Million Menschen. Auch nach vielen Jahren ist das Kinderprogramm also ein zeitloser Klassiker. Das trifft freilich auch auf denzu, der auch an diesem Sonntagabend ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde und diesmal 8,27 Millionen Zuschauer erreichte. Die durchschnittlich ermittelte Gesamt-Quote lag bei 24,5 Prozent. Bei den klassisch Umworbenen sicherte sich der 90 Minuten lange Krimi sehr starke 18,9 Prozent – und somit die Marktführung.Der an Corona erkrankte US-Präsident Trump, dessen Leibarzt sich am Wochenende bezüglich des Gesundheitszustands des Politikers widersprach und alle anderen Verrücktheiten rund um den republikanischen Politiker waren an Thema bei, unter anderem saß der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier in dieser Runde. 3,92 Millionen Menschen schauten ab 21.45 Uhr noch zu, die durchschnittlich gemessene Quote des Polit-Talks lag bei 14,6 Prozent, bei den jungen Leuten wurden 6,6 Prozent Marktanteil ermittelt.