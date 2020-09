Primetime-Check

Heute mit einer weiteren Folge von «Die Höhle der Löwen» und einem schwachen ProSieben-Abend mit Dokus rund um unseren Wald.

VOX jubelt einmal mehr: Die neueste Episode der Gründershowkam am Montagabend ab 20.15 Uhr auf starke 18 Prozent Marktanteil und verzweieinhalbfachte somit die übliche Sendernorm. Das Format aus dem Produktionshaus Sony sahen 2,52 Millionen Menschen ab drei Jahren. Während sich der Kanal mit der roten Kugel somit die Spitzenposition bei den Umworbenen sicherte, hatte das Zweite bei allen die Nase vorn. 4,68 Millionen Menschen sahenab 20.15 Uhr – der 90-Minüter sicherte sich somit 15,5 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 6,2 Prozent bei den Menschen im Alter von 14 bis 49 Jahren. Auf noch 2,91 Millionen Zuschauer kam im Nachgang eine Begleit-Doku namens. 11,2 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.Mit derbefasste sich Das Erste zur Primetime: Die 45-minütige Doku erreichte aber nur 7,6 Prozent Marktanteil insgesamt, 2,32 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Nachfolgend meldete sich Frank Plasberg mitauf den Bildschirmen, die Reichweite schnellte auf 2,75 Millionen nach oben. 10,2 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erreicht – ein vergleichsweise passables Ergebnis. Der Wert gegenüber dem Lead-In wurde immerhin deutlich ausgebaut.RTL setzte am Montag auf Günther Jauch und: Das Zwei-Stunden-Quiz interessierte im Schnitt 3,91 Millionen Bundesbürger, bei den jungen Leuten kam die in Köln hergestellte Sendung auf 11,5 Prozent – und blieb somit unter der Sendernorm. Sat.1 startete die neue Primetime-Doku-Reihe, deren Debüt mit 8,8 Prozent relativ erfolgreich verlief. 1,44 Millionen Menschen insgesamt schauten zu. Die anschließendetat sich mit Zielgruppen-Quoten in Höhe von 4,8 Prozent sehr schwer und war ein Flop.Auch RTLZWEI hatte keinen Grund zur Freude: Der-Doppelpack eröffnete die Primetime mit nur je 3,7 Prozent bei den Jungen, erst nach 22.15 Uhr und mitging es bergauf. Die Flirtshow sicherte sich dafür 8,3 Prozent und machte das Ausbleiben der Zuschauer in den Stunden zuvor wett. Während «UNdressed» auf 0,52 und 0,50 Millionen Fans kam, erreichte die Flirtshow 0,68 Millionen.Sechs und fünf Prozent Zielgruppen-Marktanteil dürften bei ProSieben für lange Gesichter sorgen. Die Ergebnisse zeigen, dass weder einzum deutschen Wald noch eine Reportage der Reiheallzu sehr nachgefragt waren. Somit lag ProSieben nur minimal vor Kabel Eins: Dort sicherte sich der Blockbusterim Schnitt 5,4 Prozent bei den klassisch Umworbenen.