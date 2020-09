Primetime-Check

Welche Werte hatte das ZDF mit seinem Krimi «In Wahrheit» vorzuweisen? Wie lief der RTL-Neustart «Big Performance»? Dies und mehr im Primetime-Check …

Die meisten älteren Zuschauer hat am Samstagabend das ZDF mitangelockt: 5,31 Millionen Zuseher wollten den Krimi sehen, das reichte für starke 20,8 Prozent Marktanteil. 0,47 Millionen Jüngere entsprachen einer Quote in Höhe von 7,3 Prozent. Besser bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich Das Erste: 11,5 Prozent standen hier fürzu Buche, 0,73 Millionen junge Zuseher waren hierfür zugegen. Beim Gesamtpublikum betrugen die Werte 3,66 Millionen und 15,1 Prozent.RTL hat mit seiner neuen Showhoffnung0,86 Millionen Umworbene angesprochen und damit 13,3 Prozent Marktanteil erzielt, damit lag der Sender um 20.15 Uhr vorne in der Zielgruppe. 1,76 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Sat.1 war den Kölnern aber sehr nahe mit: 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu 12,8 Prozent Marktanteil, insgesamt lag der Film mit 1,88 Millionen Zusehern sogar vor RTL. ProSieben hat mitkleinere Brötchen backen müssen, über 8,8 Prozent ging der Zielgruppen-Marktanteil nicht hinaus. 0,57 Millionen Werberelevante waren dabei, insgesamt haben 1,46 Millionen Menschen zugeschaut.Bei VOX gingen die Dokumentationen von Robert Marc Lehmann baden,undversagten mit 4,2 bzw. 3,7 Prozent in der Zielgruppe. Zuerst sahen 0,58 Millionen Menschen zu, dann nur noch 0,48 Millionen. Noch schlechter erging es aber RTLZWEI, wobei 3,4 Prozent Marktanteil hängen geblieben ist, gerade einmal 0,43 Millionen Zuschauer fanden sich für die Übergewichtigen-Doku ein.lief mit 2,3 Prozent zunächst noch mieser, eine weitere Ausgabe steigerte sich jedoch immerhin auf 4,5 Prozent. Auf ähnlich enttäuschendem Quotenniveau war Kabel Eins unterwegs:musste sich mit 3,8 und 3,9 Prozent zufriedengeben,danach mit 3,8 und 4,9 Prozent. Zwischen 0,61 Millionen und 0,75 Millionen schwankte die Reichweite.