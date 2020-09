«Die Festspiele der Reality Stars» feiern zweistelligen Marktanteil

Quotennews

Nach einem guten Auftakt legten die Trash-Profis mit ihrem Fest in Folge zwei noch etwas zu.

Schon am vorangegangenen Freitag lief es für die neuenin Sat.1 prächtig. Eine Woche später wurde die Ausbeute noch fetter. So legte die Show ab 20.15 Uhr im Vergleich zur Premiere um 0,9 Prozentpunkte zu und sicherte sich damit in der klassischen Zielgruppe mit schönen 10,7 Prozent erstmals einen zweistelligen Marktanteil. Nur RTL war von den Privatsendern am Freitagabend noch besser unterwegs. Insgesamt verfolgten 1,59 Millionen Fernsehende die Trash-Festspiele des Bällchensenders, 200.00 mehr als noch vor acht Tagen. Aus leicht unterdurchschnittlichen 5,6 wurden solide 6,1 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen legte man von 0,63 auf 0,75 Millionen Zuseher zu.Im weiteren Verlauf des Abends hielten sich die Einschaltquoten von Sat.1 allerdings nicht mehr auf diesem Niveau. Dafür sorgte eine Wiederholung von. Der große Überraschungserfolg aus dem Frühjahr rutschte im Rerun auf maue 6,6 Prozent beim werberelevanten Publikum ab. Mit nur noch 0,65 Millionen Zuschauern war der Sat.1-Abend ab 22.30 Uhr nicht mehr stark unterwegs, maue 4,1 Prozent Gesamtsehbeteiligung waren das Resultat.Insgesamt freute sich Sat.1 über einen soliden Tagesmarktanteil von 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - hinter RTL und ProSieben auf Platz drei. Während der Vorabend mit mageren 5,0 und 4,0 Prozent Zielgruppen-Marktanteil fürundmal wieder Probleme bereitete, lief es am Nachmittag sehr gut. Um 15 Uhr sicherte sich «Auf Streife - Die Spezialisten» nämlich noch glänzende 11,0 Prozent beim werberelevanten Publikum.undwaren im Anschluss mit 10,5, 9,4 und 9,8 Prozent Sehbeteiligung allesamt noch sehr erfolgreich unterwegs. Erst abbrach der MArktanteil mit miesen 6,2 Prozent deutlich ein.