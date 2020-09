VOX: Altes Haus sucht jetzt einen neuen Sendeplatz

TV-News

Der Kölner Sender VOX nimmt den Neustart nach zwei ausgestrahlten Episoden aus dem Programm. Der Ersatz ist bestens bekannt.

Fernsehsender VOX reagiert auf die enttäuschenden Quoten der neuen Dienstags-Sendung. Die Show versucht alte Menschen, die einsam sind, aber über Wohnraum verfügen und junge Leute, die oft händeringend eine Bleibe suchen, zusammen zu bringen. Doch man traf nicht den Geschmack des TV-Publikums. Die zwei bisher dienstags um 20.15 Uhr gesendeten Episoden landeten bei nur 0,76 und 0,74 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Auch in der klassischen Zielgruppe blieb die Sendung sehr deutlich hinter den Erwartungen zurück. Episode eins landete bei 4,8 Prozent, die zweite Folge in dieser Woche kam nicht mehr über 4,1 Prozent hinaus. Schon kommende Woche (also am 15. September) wird VOX sein Dienstags-Line-Up nun neu aufstellen.Ab dann sind um 20.15 Uhr wieder die Auswanderer vonzu sehen. Los geht es mit einer Episode mit Geschichten von den Kanaren. Ob und wann VOX «Altes Haus sucht Mitbewohner» zurückbringt, ist derweil vollkommen unklar.Die Sendung hat auch keine allzu guten Kritiken bekommen. Für Quotenmeter.de urteilte Reinhard Prahl : "Die Doku-Show sieht sich nicht in der Pflicht, zu informieren, Tipps zu vermitteln oder gar Menschen zusammenzuführen. Der bittere Eindruck, dass es hier lediglich um Quote geht, trübt den doch eigentlich so schönen Gedanken, dem allgegenwärtigen Generationenkonflikt ein zukunftsträchtiges Konzept entgegenzusetzen, das nicht nur mutig der Einsamkeit alter Menschen, sondern auch der Wohnungsnot der jüngeren Altersgruppen entgegentritt."