Über fünfeinhalb Millionen Zuschauer: «Kommissarin Lucas» kann es immer noch

Quotennews

Auch die 30. Folge der Ermittler-Reihe hat besonders beim Gesamtpublikum zufriedenstellende Zahlen geholt. Es lief sogar besser als im vergangenen Jahr.

„ «Kommissarin Lucas» will in ihrer neuen Folge sozialkritisch sein, bringt es aber nur zu pathetischer Empörung. Über Profitgier am Bau, Armierungseisen und den nettesten Vermieter von Regensburg. ” Auszug aus unserer Kritik zu «Kommissarin Lucas - Die Unsichtbaren»

Ein kleines Jubiläum gab es am Samstag im ZDF: Dort lief um 20.15 Uhr die 30. Folge von, seit 2003 läuft die Krimireihe bereits. Die Folge „Die Unsichtbaren“ hat sich mühelos den Tagessieg geschnappt: 5,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu, das mündete in hervorragende 21,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Damit lief es sogar viel besser als für die letzte Erstausstrahlung im August 2019, da lag die Sehbeteiligung bei 4,40 Millionen und die Gesamtquote leicht unter 20 Prozent (19,6 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es ebenfalls gut: 0,44 Millionen Zuseher entsprachen hier einer Quote in Höhe von 7,2 Prozent. Damit musste sich das ZDF allerdings hinter dem Ersten anstellen, denn dort hattesogar 11,7 Prozent der Jüngeren angelockt – und damit nebenbei bemerkt auch Sender wie ProSieben und Sat.1 hinter sich gelassen. 0,69 Millionen Jüngere schauten zu. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 3,57 Millionen (14,6 Prozent) und damit zum Beispiel deutlich über dem, was Gottschalk, Jauch und Schöneberger mit «Denn sie wissen nicht, was passiert» holen konnten Die Performances am Abend spiegelten sich in den Tagesmarktanteilen wider: Das ZDF generierte im Mittel 12,7 Prozent bei Allen, Das Erste kam auf 10,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL mit durchschnittlich 11,2 Prozent uneinholbar vorne, Zweitplatzierter in dieser Gruppe wurde VOX mit 8,1 Prozent.Grund für das starke VOX-Abschneiden ist nicht unbedingt die Primetime , vielmehr dazu beigetragen haben die durchgehend starken Werte des tagsüber gelaufenen «Shopping-Queen»-Marathons (bis zu 9,8 Prozent) sowie die starken Tier-Dokus am Vorabend.