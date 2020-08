HBO Max will mehr «Selina + Chef»

US-Fernsehen

Der junge Streaminganbieter hat an der Kochshow Gefallen gefunden.

Selena Gomez‘ Streamingshow «Selena + Chef» kehrt für eine zweite Staffel bei HBO Max zurück. Die Quarantäne-Kochshow zeigt Gomez, wie sie zu Hause in ihrer Wohnung Mahlzeiten zubereitet und in dieser Staffel unter anderem Rezepte für gebratenen Reis nach Baja-Art oder gebratene Gnocchi und Fleischklößchen anbietet.„Von einigen der besten Köche der Welt zu lernen hat meine Kochkünste enorm verbessert, aber ich muss noch viel mehr lernen“, sagte Gomez. „Ich freue mich darauf, mich in der nächsten Saison in der Küche herauszufordern.“ In der kommenden Staffel werden noch mehr hochkarätige Gäste per Videokonferenz zugeschaltet, die Gomez anleiten.„Wir sind begeistert, den kulinarischen Spaß, Selena in der Küche zu sehen, auf HBO Max fortzusetzen“, sagte Sarah Aubrey, Leiterin der Abteilung für Originalinhalte bei HBO Max. „Von ihrer Chemie mit jedem Meisterkoch bis hin zu den farbenfrohen Messern in der ersten Staffel können wir es kaum erwarten, zu sehen, welche köstlichen Überraschungen sie für die zweite Staffel auf Lager hat.“