Unerwartet: «Arrow» schießt an die VOD-Spitze

VOD-Charts

Die Netflix-Serie «Dark» rutscht von Rang eins der Streamingcharts auf den zweiten Platz.

Führungswechsel in den deutschen Streamingcharts: Die mit «The Flash», «Supergirl» und Co. verbundene DC-Comicadaptionschießt unerwartet auf den ersten Platz. 3,89 Millionen Bruttokontakte wurden ermittelt, damit schlägt die Superheldenserie ganz knapp die Mysteryserie. Der Netflix-Originaltitel rutscht von Rang eins auf den zweiten Platz. 3,86 Millionen Interessenten wurden brutto gemessen.Ebenfalls sehr knapp dahinter:. Die Thrillerserie holt sich mit 3,85 Millionen Serienfans brutto die Bronzemedaille. Etwas abgeschlagen auf dem vierten Rang:mit 2,91 Millionen. Die Netflix-Mysteryserieschließt mit 2,88 Millionen an, die RTL-Soapfeiert mit 2,85 Millionen Interessenten brutto ihr Comeback in den VOD-Charts.Auch auf Rang sieben befindet sich eine andere TV-Produktion aus Deutschland:mit 2,42 Millionen. Gleichauf mit «PBB» ist. Und mit zwei weiteren Sendungen teilen sich diese Formate den siebten Platz in den VOD-Charts: Die Netflix-Superheldenserieund