Apple verlängert «Ted Lasso»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst aus Cupertino hat die Comedy-Serie eine weitere Staffel geschenkt.

Nur wenige Tage nach der Premiere der neuen Serie «Ted Lasso», das seither mit erst drei Episoden beim Streamingdienst von Apple verfügbar ist, verkündeten die Verantwortlichen aus der Software- und Hardwarefirma im Süden von San Francisco, dass das Format eine weitere Season bekommt.Die nächste Staffel wird erneut aus zehn Episoden bestehen und soll nächstes Jahr debütieren. In der Serie verkörpert Jason Sudeikis den Titelheld Lasso, ein kleiner College-Footballtrainer aus Kansas, der angeheuert wurde, um eine Profi-Fußballmannschaft in England zu trainieren. Neben Sudeikis sind Bell Lawbrence und Jeff Ingold über die Firma Doozer Productions als ausführende Produzenten tätig.Lisa Katzer fungiert als Co-Executive Producer, Warner Bros. und Universal Television stellen die Serie her. Die Figur Ted Lasso wurde erstmals vor sieben Jahren in einem Video von NBC Sports eingeführt, das für die englische Fußballliga Premier League warb.