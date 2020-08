Netflix testet neue Shuffle-Taste

Vermischtes

Damit möchte der Streaming-Dienst natürlich die Verweildauer verlängern.

Das kalifornische Streamingunternehmen Netflix hat einen weltweiten Test von „Shuffle Play“ gestartet, das sich nicht von anderen Funktionen mit dem Namen unterschiedet. Das Unternehmen gibt an, dass es auf Grundlage der Sehgewohnheiten oder Wiedergabelisten des Nutzers ihrer Sehgewohnheiten oder Wiedergabelisten zu streamen beginnt.Die Idee dahinter ist simpel: Netflix möchte, dass seine Kunden mehr Inhalte auf seinem Dienst sehen – auch wenn sie nicht genau wissen, was sie sich anschauen wollen. Derzeit wird „Shuffle Play“ nur auf angeschlossenen TV-Geräten getestet. „Der Zweck des Tests besteht darin, es den Mitgliedern leichter zu machen, etwas zum Anschauen zu finden“, sagte ein Netflix-Sprecher.Bei den Titeln, die Netflix beim Drücken von „Shuffle Play“ serviert, handelt es sich entweder um Shows oder Filme, die denen ähnlich sind, die man zuvor gesehen hat, oder um Titel in Genres, die man ohnehin bevorzugt.