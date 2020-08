Lilly Singh bekommt eine Sketch-Comedy-Serie bei NBC

US-Fernsehen

Ist das eine Auswirkung der Corona-Pandemie? Die Komikerin darf zur besten Sendezeit ran.

Die Moderatorin und Komikerin Lilly Singh baut ihre Präsenz beim US-Network NBC aus, denn der Sender gibt dem YouTube-Star eine Sketch-Comedy-Show zur besten Sendezeit. Zunächst hat das Network nur zwei Episoden bestellt, in der sie jede Figur porträtieren wird. Jede Episode wird ein bestimmtes Thema behandeln und Singhs bekannte musikalische Parodien enthalten.Wann die Episoden ausgestrahlt werden, konnte NBC nicht sagen. Allerdings spielt die Sketch-Comedy dem Sender in die Hände, da Singh nur mit sich selbst interagiert und die Produktion unter Corona-Auflagen relativ einfach zu stemmen ist. „Vor zehn Jahren fing ich an, jede Figur in meinen Sketchen zu spielen, weil meine Freunde sich alle beschwerten“, sagte Singh.Singh moderiert auch «A Little Late» im werktäglichen Nachtprogramm von NBC. Sie übernahm den Sendeplatz im Herbst des Jahres von Carson Daly. Die erste Staffel der Nacht-Show erreichte 0,63 Millionen Zuschauer und wurde bereits im Mai für eine zweite Staffel verlängert.