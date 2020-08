Frühe Verlängerung von AMCs «Soulmates»

US-Fernsehen

Die erste Staffel wird erst im Herbst anlaufen.

AMC hat die kommende Serienproduktionfür eine zweite Saison verlängert – und das rund zwei Monate vor dem Start der ersten Runde, der am 5. Oktober erfolgt. Als Reaktion auf die Erneuerung sagte Produzent Brett Goldstein, dass sie "vier Saisons voller Ideen" hätten, aber letztendlich "zufrieden mit der Welt, die [sie] erschaffen haben" und "mehr davon machen wollten".Die Serie wird von Will Bridges («Stranger Things» und «Black Mirror») und Brett Goldstein («Ted Lasso») geschrieben. Sie wird von Banijay's Fearless Minds produziert, und die Serie, die später in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll, basiert auf Bridges und Goldsteins Kurzfilm For Life.Die Handlung spielt 15 Jahre in der Zukunft, wenn die Wissenschaft eine Entdeckung gemacht hat, die das Leben aller Menschen auf dem Planeten verändert - ein Test, der Ihnen unmissverständlich sagt, wer Ihr Seelenverwandter ist.