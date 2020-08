Lizzo unterschreibt Amazon-Vertrag

US-Fernsehen

Die mit dem Grammy ausgezeichnete Künstlerin bindet sich exklusiv an das Versandhaus.

Die bekannte Musikerin Lizzo hat einen First-Look-TV-Deal mit den Amazon Studios unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die mit dem Grammy ausgezeichnete Musikerin mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Fernsehprojekte zu entwickeln, die dann exklusiv auf Amazon Prime Video aufgeführt werden.„Ich freue mich so sehr auf die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von Amazon“, teilte Lizzo mit. „Vielen Dank an Jen Salke und den Rest des Teams, die diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen und meine Vision mit der Welt zu teilen.“ Die Künstlerin gewann dieses Jahr drei Grammy Awards, unter anderem für „Truth Hurts“ und „Jerome“.„Lizzo ist eine der aufregendsten, kreativsten und fröhlichsten Künstlerinnen der Branche, und es ist eine große Freude, diesen neuen Vertrag mit ihr bekannt zu geben“, sagte Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios. „Sie hat eine so einzigartige Perspektive und wir sind so begeistert, ihre Ideen für neue Inhalte zu hören, die unsere Kunden von Prime Video sicher lieben werden.“