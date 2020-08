Der Nächste, Bitte: Auch Robert Downey Jr. arbeitet nun für Apple

US-Fernsehen

Der Apfelkonzern hat eine Dramaserie des Stars direkt in Produktion geschickt.

Da soll mal einer sagen, Apple meint es mit seinem Streamingservice AppleT+ nicht ernst. Erst kürzlich wurde bekannt , dass man für einen neuen Film mit Leonardo DiCaprio zusammenarbeitet. Nun willherausgefunden haben, dass man sich auch die Dienste von Robert Downey Jr. gesichert hat. Apple hat einem Drama, das sowohl von Adam Perlman als auch von Robert Downey Jr. und Susan Downeys Produktionsfirma Team Downey stammt, einen direkten Serienauftrag erteilt.Die Downeys und Amanda Burrell werden im Auftrag von Team Downey produzieren, wobei Robert möglicherweise auch eine unterstützende Rolle vor der Kamera spielen wird. Perlman wird als Autor und ausführender Produzent fungieren. Michael Lista wird Co-Executive Producer sein.Die Serie basiert auf Lista's Toronto Life-Artikel "The Sting". Sie folgt einem frustrierten kanadischen Detektiv, der sich eines jahrzehntelangen ungelösten Falls annimmt, in der Hoffnung, ein Geständnis zu erlangen und so zum Helden zu werden. Der Fall gerät schnell außer Kontrolle…