Leonardo DiCaprios Firma dealt mit AppleTV+

US-Fernsehen

Appian Way Productions schließt einen Exklusivvertrag mit dem Apfel-Unternehmen.

Der Smartphone-Hersteller Apple und Leonardo DiCaprios Filmproduktionsunternehmen Appian Way Productions haben einen First-Look-Fernsehvertrag unterzeichnet. Im Rahmen des mehrjährigen Vertrages wird Appian Way Fernsehprojekte für Apple entwickeln. DiCaprio und Appian Way, die gemeinsam von Jennifer Davisson geleitet wird, haben bereits zwei Projekte mit dem Streamingportal umgesetzt. Dies waren «Killers of the Flower Moon» unter der Regie von Martin Scorsese mit DiCaprio in der Hauptrolle sowie die Thriller-Serie «Shining Girls», die DiCaprio als ausführender Produzent leiten wird und in der Elisabeth Moss die Hauptrollen spielen soll.Appian Way hat bereits eine Reihe von DiCaprio-Filmen produziert, wie «The Revenant», «The Wolf of Wall Street», «The Aviator» und «Shutter Island». Zu den weiteren Beteiligungen gehören auch «The Ides or March» und Dokumentarfilme wie «Ice on Fire», auf der TV-Seite gehörte die Geschichtsserie «Grant».DiCaprio ist somit der jüngste hochkarätige Star, der einen Vertrag mit Apple unterzeichnet hat. Zu den anderen gehören Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Justin Lin, Idris Elba, Kerry Ehrin, Jason Katims, Lee Eisenberg, Monica Beletsky, Sharon Horgan, Alena Smith und Simon Kinberg. Apple hat auch Vereinbarungen mit Studios wie A24 sowie der Sesamwerkstatt und Peanuts.