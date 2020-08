Amazon verlängert «Hunters»

US-Fernsehen

Die Serie um eine Gruppe von Nazi-Jägern aus dem Jahr 1977 geht in eine zweite Runde.

Der Versandhändler Amazon verlängert die Drama-Serie «Hunters». Die Serie über eine Gruppe von Nazi-Jägern, die im Jahr 1977 in New York City leben, demaskieren die Verbrecher. Sie erfahren, dass sie planen, ein Viertes Reich in den Vereinigten Staaten von Amerika zu schaffen. Die erste Staffel feierte am 21. Februar 2020 Premiere.Die Serie wurde von David Weil ins Leben gerufen, der neben Nikki Toscano auch als ausführender Produzent und Co-Showrunner fungiert. Jordan Peele produziert auch als Partner zusammen mit Win Rosenfeld von Monkepaw Productions. Alfonso Gomez-Rejon führte beim Pilotfilm Regie und ist auch als weiterer Produzent am Set tätig. Amazon Studios setzt die Serie zusammen mit Monkeypaw und Sonar um.„Mit «Hunters» haben David Weils kühne Vision und seine furchtlose Vorstellungskraft eine aufregende, gewagte, actionreiche erste Staffel ermöglicht, die Kunden von Prima Video auf der ganzen Welt begeisterte“, teilte Jennifer Salke, Leiterin der Amazon-Studios mit. „Wir sind begeistert, dass David, Jordanien und die «Hunters» wieder bei uns zu sehen sein werden.“