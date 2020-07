«Bosch» dümpelt bei Kabel Eins weiter vor sich hin

Quotennews

Inzwischen sind nur noch etwas mehr als drei Prozent Markanteil möglich für die Amazon-Serie. «Hawaii Five-0» schnitt besser ab.

Kabel Eins hat sich bekanntlich die Free-TV-Rechte an der Amazon-Eigenproduktiongesichert und versendet diese nun samstagabends gegen 23.15 Uhr im Doppelpack. In den ersten Wochen waren damit immerhin noch Werte im Vier-Prozent-Bereich möglich, mittlerweile steht aber nur noch eine Drei vor dem Komma. Mit 3,4 sowie 3,3 Prozent Marktanteil lief es diesmal erneut ziemlich schlecht für die Serie.0,41 Millionen Menschen sahen sich die erste Folge an, 0,36 Millionen auch die zweite.war mit drei Wiederholungen zur besten Sendezeit gefragter, auf bis zu 0,81 Millionen steigerte sich die Gesamtreichweite – letztgenannte wurde unmittelbar vor «Bosch» erzielt. 4,2, 4,3 sowie 5,2 Prozent standen in der Zielgruppe als Quoten zu Buche.RTLZWEI lag indes ungefähr gleichauf mit Kabel Eins:hat zunächst 4,3 Prozent der Umworbenen erreicht,besserte sich danach auf 4,6 Prozent.