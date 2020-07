H&V Entertainment und Novafilm fusionieren zu Odeon Fiction

Wirtschaft

Die Tochtermarken der Odeon Film AG verschmelzen zu einem einheitlichen Markenauftritt.

Weitere Infos Die Odeon Film AG hat ihren Sitz in München. Die Büros der Odeon Fiction sind in Berlin, München und Wiesbaden. Die Odeon Entertainment unterhält Standorte in München und Wien.

Bislang betrieb die Odeon Film AG mehrere Programmlabels parallel. Diese Strategie weicht nun einer neuen: H&V Entertainment und Novafilm verschmelzen nunmehr zu Odeon Fiction. "Nicht auf Labels kommt es an, sondern auf die Talente, die dahinterstehen", erläutert das Unternehmen seinen Entschluss, aus mehreren Labels eines zu machen, das prominenter in Erscheinung tritt.Die Struktur sieht nun wie folgt aus: Die Odeon Film AG steuert zwei Bereiche – Odeon Fiction und Odeon Entertainment. Die Odeon Fiction GmbH ist der Zusammenschluss der Novafilm Fernsehproduktion GmbH mit dem Label Odeon TV, sowie der H & V Entertainment GmbH mit dem Label Monaco Film. Die Odeon Entertainment GmbH besteht aus der Odeon Entertainment GmbH München und der Odeon Entertainment Productions GmbH Wien.Die Odeon Film AG gehört wiederum über die Leonine Licensing AG mehrheitlich zu Leonine, dem neuen Schwergewicht im deutschen Mediengeschäft. Leonine unterdessen ist ein 2019 geformter Zusammenschluss aus der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film. Hinter Leonine derweil befindet sich die US-Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts & Co., die auch bei Deutsche Glasfaser mitmischt, sowie in der GfK, der Airbus -Verteidigungselektronik-Sparte Hensoldt, der Kosmetikfirma Wella, dem für reißerischen Journalismus bekannten Axel Springer Verlag, Kodak, US Foods und Australiens Medienimperium Seven West Media drinsteckt.