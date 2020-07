Primetime-Check

Wie startete die Sat.1-Show «Mütter machen Porno»? Kam «Kampf der Realitystars» erfolgreich aus den Startlöchern?

Mit einer neuen Ausgabe vonholte sich Horst Lichter 4,90 Millionen Zuschauer und damit den Primetime-Sieg. Die Marktanteile lagen bei 18,5 Prozent bei allen sowie 7,6 Prozent bei den jungen Menschen. Um 21.45 Uhr kam das ZDF mit demauf 4,49 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 17,9 Prozent. Beim jungen Publikum verbesserte man sich von 0,54 auf 0,75 Millionen, der Marktanteil wuchs auf 10,6 Prozent. Mit demsicherte man sich 2,82 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 13,2 und 8,6 Prozent.Mit nur 1,83 Millionen Zuschauern landete Das Erste auf dem zweiten Platz.fuhr 6,9 Prozent bei allen ein sowie 5,6 Prozent beim jungen Publikum. Die Info-Formateund diesicherten sich 1,61 sowie 1,68 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei schlechten 6,4 und 7,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr die blaue Eins nur 3,2 und 5,3 Prozent Marktanteil ein.läuft bei ProSieben mit 10,7 Prozent inzwischen erfolgreich. 0,74 Millionen Umworbene wurden gemessen, insgesamt waren 1,24 Millionen Zuschauer dabei. Im Anschluss patztenundmit 1,02 sowie 0,67 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe sorgte man nur für 7,6 und 5,5 Prozent Marktanteil. Die neue Sat.1-Dokusicherte sich 1,23 Millionen Zuschauer, wovon nur 0,56 Millionen Zuschauern zu den Umworbenen gehörten. Zwar lag man mit acht Prozent auf Senderschnitt, mit dem Titel hatte man sich aber in Unterföhring sicherlich mehr erhofft.Die Premiere vonklappte bei RTLZWEI: 0,90 Millionen Zuschauer waren dabei, 0,49 Millionen Umworbene sorgten für weit überdurchschnittliche 7,1 Prozent. Die zwei neuen Folgen der Starz-Seriebescherten VOX 0,83 und 0,84 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 5,9 und 6,2 Prozent Marktanteil ein.lockte 1,44 Millionen Zuschauer an. Mit 0,68 Millionen Umworbenen holte man 9,6 Prozent, danach fuhr10,5 Prozent Marktanteil ein.Kabel Eins setzte auf die Spielfilmeundund generierte zwei Mal 5,9 Prozent in der Zielgruppe. Bei den Zuschauern ab drei Jahren sicherte man sich 1,21 sowie 0,76 Millionen Fernsehzuschauer.