Vince Vaughn produziert Animationsserie

US-Fernsehen

Der Schauspieler hat eine Serie bei FOX in Entwicklung.

Wie das Branchenblatt ‚Variety‘ berichtet, ist Vince Vaughn mit FOX im Gespräch über eine animierte Comedy-Serie. FOX hat Vaughn, Victoria Vaughn und Peter Billingslys Firma Wild West Picture Show um ein Drehbuch gebeten. Gegenwärtig ist noch kein Autor mit dem Format beauftragt, aber Fox Entertainment wird die Produktion übernehmen.Sollte das Projekt in Serie gehen, wäre es die zweite Animationsserie, die Wild West Picture Show produziert. Das Unternehmen ist derzeit für die Netflix-Serie «F is for Family» verantwortlich. Das Format wurde von Bill Burr und Michael Price erschaffen und folgt einer irisch-amerikanischen Familie aus den 70er Jahren.Neben seiner Arbeit als Produzent ist Vaughn für seine Schauspielerei bekannt. Er stand für «Wedding Crashers», «Old School» und «Into Wild» vor der Kamera. Außerdem verkörperte er einer der Hauptrollen in der zweiten Staffel von «True Detective».