«Hätten Sies gewusst?»: Pilawa-Quiz geht in die zweite Runde

Im August läuft im NDR die zweite Staffel des Quizformats an, das Ende 2019 erstmals an den Start gebracht wurde.

Statt “Das unvorstellbare Quiz für Nerds” heißt es im Untertitel der Show nun “Die schlaue Stunde für Ratefüchse”, vom Konzept bleibt allerdings alles beim Alten. Weiter treten Menschen mit besonderen Hobbys und Wissen in sehr speziellen Fachgebieten gegen ihnen (und Moderator Jörg Pilawa) zunächst unbekannte prominente Experten an. Ab dem 2. August werden fünf neue Folgen als Lead-Out von Kai Pflaumesimmer sonntags um 22.45 Uhr zu sehen sein.In der ersten Ausgabe sind die prominenten Gäste Atze Schröder für das Fachgebiet "Nordsee", Schauspielerin Veronica Ferres, als "Kartoffel”-Expertin, sowie Entertainer Bernd Stelter als Kenner des niederländischen Königshauses geladen. Das ist den Kandidaten und Moderator Jörg Pilawa jedoch nicht bekannt. Erst wenn es mit den Fragen nach der Vorstellung der Kandidaten in die heiße Phase geht, geben die Experten, die hinter einer Schattenwand stehen, ihrer Identität preis.Setzt sich der Herausforderer am Ende gegen den prominenten Experten durch, winken bis zu 7.777 Euro. Nicht zu verwechseln istübrigens mit der gleichnamigen Show aus den 50er und 60er Jahren des Bayerischen Rundfunks. Zwar wird in beiden Sendungen reichlich gequizzt. Mit dem Konzept von vor mehr als 50 Jahren hat die Neuauflage des NDRs allerdings nichts zu tun.