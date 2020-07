Lucy Liu steht vor TV-Rückkehr bei ABC

US-Fernsehen

Sie soll die Hauptrolle in einer neuen Arbeitsplatz-Sitcom spielen.

Die amerikanische Schauspielerin Lucy Liu, die im 2019 abgesetzten «Elementary» (CBS) eine tragende Rolle spielte, hat eine neue Hauptrolle an der Angel. Sie wurde für eine kommende ABC-Sitcom besetzt. Ihre Rolle ist Chefin eines großen Möbelunternehmens und kennt im Business eigentlich nur die Seite des Erfolgs. Als sie dann aber ein Baby adoptiert, ist sie völlig ratlos, was sie tun soll. Auf die Rolle als Elternteil war sie schlecht vorbereitet.Die Serie trug in der Pilotphase mehrere Titel, unter anderem «Kids Matter Now». Ein Pilot wurde wegen der schlechten Coronalage in den USA noch nicht gedreht - der Zeitplan wurde zuletzt immer wieder verändert.Kreativer Kopf der Serie, die noch keine Serienbestellung von ABC erhalten hat, ist Shana Goldberg-Meehan. Diese war früher ausführende Produzentin von «Friends».