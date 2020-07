Endlich wieder Bewegung in den deutschen Kinocharts

Einspielergebnisse

Die drei Podestplätze gehen allesamt an Neustarts, insgesamt wurden so viele Eintrittskarten verkauft wie seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr.

Nach dem Tief der Vorwoche erholten sich dieses Wochenende die deutschen Lichtspielhäuser wieder ein bisschen: Wie 'Insidekino' vermeldet, schlugen die zehn meistgesehenen Filme des Wochenendes erstmals seit Beginn der Corona-Krise insgesamt mehr als 100.000 Karten los. Darüber hinaus schnappten sich erstmals seit Monaten drei Neustarts die Podestplätze der deutschen Kinocharts. Den größten Segen für die hiesigen Kinobetriebe stellten dabei Familien dar, denn die neue Nummer eins in den Kinocharts ist der Kinderfilm. Laut 'Insidekino' wurden etwa 35.000 Karten für die deutsche Produktion gelöst.Mit etwa 20.000 Interessenten holt sich die deutsche Komödieunterdessen den zweiten Rang, dicht gefolgt von Christian Petzolds kunstvollem Dramamit Paula Beer und Franz Rogowski. Zirka 17.500 Eintrittskarten wurden für den Berlinale-Film losgeschlagen. Die Dauerrenner(ab sofort in vielen Kinos mit neuer 3D-Szene) undschließen laut 'Insidekino' die Top Five ab.Zum Vergleich, ein Blick nach Osten: In Japan, wo die Corona-Kinopause schon Mitte Mai endete, eroberte der jetzt erst gestartete, fünfte-Teil die Nummer eins. Am Wochenende wurden gemäß 'Insidekino' 98 Millionen Yen eingenommen, was etwa 806.148 Euro gleicht. Auf Platz zwei bis vier landeten am Wochenende die Wiederaufführungen von(91,9 Millionen Yen),(84,95 Mio. Yen) und(83 Mio. Yen). Robert Downey junior sicherte sich mit77,92 Millionen Yen und Rang fünf.