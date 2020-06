Ups: Das «ARD-Buffet» wird zum Quotentod der jungen Zuschauer

Quotennews

Die gemessene Reichweite und der dazugehörige Marktanteil waren am Mittwoch sehr niedrig. Gegenüber dem Vortag gingen mehr als sechs Prozentpunkte flöten.

Zugegeben: Das Magazin, das Das Erste mittags um 12.15 Uhr an den Start schickt, ist bei den jungen Leuten noch nie ein Renner gewesen. Immerhin aber erreichte die Sendung am Dienstagmittag das beste Ergebnis in diesem Jahr, klar überdurchschnittliche 7,6 Prozent Marktanteil. Umso erstaunlicher war nun ein krasser Quotenabsturz am Mittwoch. Hier lief es für das rund 40 Minuten lange Format nämlich massiv schlechter. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil auf 1,2 Prozent. Das waren also 6,4 Prozentpunkte weniger als 24 Stunden zuvor. Zugleich war es die schlechteste Quote der ARD-Produktion seit Anfang März dieses Jahres.Insgesamt interessierten sich 0,59 Millionen Menschen (8,4%) für die Mittagssendung am Mittwoch. Das war die niedrigste Zuschauerzahl, die 2020 gemessen wurde. Auch an anderer Stelle hatte Das Erste am Mittwoch so seine Probleme. Das Quizetwa, gezeigt ab 10.45 Uhr, holte bei den jungen Leuten gerade einmal zwei Prozent. Insgesamt schauten 0,31 Millionen Menschen zu.Besser schlug sich da die-Wiederholung ab 11.15 Uhr, die bei den jungen Menschen immerhin 5,2 Prozent Marktanteil zu Stande brachte. Das Alex-Bommes-Quiz wurde von 0,47 Millionen Menschen gesehen, das entsprach 8,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren.