Primetime-Check

Wie lief es für den «Nestlé-Report» im ZDF, wie schlugen sich die «Simpsons» in Kabel Eins und wie schnitten die RTL-Serien ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 52,1%

14-49: 55,9%

Das Erste informierte mit3,64 Millionen Menschen über das Neuste vom Neuen in Sachen Corona-Pandemie. Darunter befanden sich 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige. 14,4 Prozent standen insgesamt auf dem Zettel, bei den Jüngeren kamen sehr starke 10,9 Prozent zustande.folgte ab 20.30 Uhr mit 3,47 Millionen respektive 0,41 Millionen Serienfans. Sehr gute 13,2 Prozent bei allen standen mäßigen 5,9 Prozent bei den Jüngeren gegenüber.erreichte ab 21.20 Uhr 4,75 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 0,61 Millionen Jüngere. Die Marktanteile lagen bei 17,2 beziehungsweise 8,0 Prozent. Derschloss mit 10,9 und 4,0 Prozent an, ehe die12,3 und 7,8 Prozent einfuhren.Das ZDF erreichte mit2,30 Millionen Wissbegierige. Das bedeutete magere 8,7 Prozent bei allen. In der jüngeren Zielgruppe wurden derweil tolle 7,7 Prozent Marktanteil erreicht.folgte ab 21.15 Uhr mit 2,76 Millionen und 10,0 beziehungsweise 7,9 Prozent. Dasholte ab 21.50 Uhr sehr gute 15,0 Prozent insgesamt und starke 9,3 Prozent bei den Jüngeren.rundete den Abend mit 10,3 beziehungsweise 7,8 Prozent ab. RTL unterdessen kam mitauf 1,67 Millionen Fernsehende, bevorauf 1,22 Millionen kam. Bei den Werberelevanten schauten maue 9,1 und miese 6,7 Prozent rein. Ab 22.15 Uhr schlossmit 0,98 Millionen Neugierigen ab drei Jahren an und mit 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.VOX überzeugte mit1,45 Millionen Menschen zum Einschalten. Die Werberelevanten schauten zu sehr guten 8,8 Prozent zu.erreichte danach 1,12 Millionen Fernsehende insgesamt und gute 7,5 Prozent der Umworbenen. Sat.1 wiederum erreichte mit zwei Folgen1,39 und 1,63 Millionen Serienfans. In der Zielgruppe standen mäßige 6,8 und 7,8 Prozent auf der Rechnung. Ab 22.05 Uhr schlossmit 1,20 Millionen und akzeptablen 7,6 Prozent an. ProSieben dagegen zeigte ab 20.15 Uhr, was 1,19 Millionen Interessenten zum Sender lockte. Die Sendung führte zudem zu guten 9,7 Prozent bei den Umworbenen.kam danach auf 0,39 Millionen Showfans insgesamt und solide 9,3 Prozent bei den Jüngeren.erreichte ab 20.15 Uhr 1,03 Millionen Fernsehende, bei den Umworbenen erreichte das RTLZWEI-Format starke 7,6 Prozent.folgte mit 0,99 Millionen und 9,0 Prozent.bescherte Kabel Eins indes zur besten Sendezeit eine Reichweite von 0,60 Millionen Fernsehenden.kam danach auf 0,57 Millionen. In der Zielgruppe wurden sehr gute 6,3 und akzeptable 4,5 Prozent ermittelt.