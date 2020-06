Bolton-Interview zu Trump-Enthüllungsbuch lässt ABC-Quoten in die Höhe schießen

US-Quoten

Ein US-Bundesgericht hat Präsident Trumps Klage gegen das Enthüllungsbuch des früheren nationalen Sicherheitsberaters John Bolton zurückgewiesen. Am Dienstag darf es im Handel erscheinen. Das knapp 600 Seiten lange Werk trägt den Titelund belastet den amtierenden US-Präsidenten. Passagen, die vorab bekannt wurden, beschreiben Trump darin als einen Politiker, der seine eigenen Interessen über die des Landes stellt. Am Sonntagabend gab Bolton den «ABC News» ein Exklusivinterview. Sowohl bei Jung als auch bei Alt war das einstündige Gespräch die gefragteste Sendung nach 20 Uhr. Als das Interview um 21 Uhr los ging, sprangen die Einschaltquoten bei ABC in die Höhe. hatten zuvor nur 3,30 Millionen Zuschauer für ein Vatertags-Special mit John Legend und seiner Familie eingeschaltet, so versammelten für das Bolton-Interview stattliche 6,14 Millionen Amerikaner. Das Rating in der klassischen Zielgruppe kletterte von soliden 0,4 auf sehr gute 0,7 Prozent nach oben. Im Anschluss war von dem Trubel um «The Room Where it Happened» nur noch wenig zu spüren. Ein Rerun vonging wieder auf gewohnte 0,4 Prozent und insgesamt 3,08 Millionen Zuschauer zurück.Den besten Eindruck gegen das Interview machte noch eine Wiederholung vonbei NBC, die sich zur selben Zeit und einer Stunde längerer Laufzeit immerhin bei guten 0,4 Prozent beim werberelevanten Publikum hielt. Insgesamt fiel die Reichweite mit 2,05 Millionen allerdings bescheiden aus. Eine alte Ausgabe derwar im Vorfeld noch weniger gefragt. Sie kam nur auf 1,45 Millionen Zuseher und ausbaufähige 0,3 Prozent. Etwas enttäuschend lief bei CBS, wo an alle essentiell wichtigen Berufe in Zeiten von Corona aufmerksam gemacht wurde, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen. Das zweistündige Special lockte zur besten Sendezeit nur 2,81 Millionen Zuschauer an. Mit zunächst 0,3 und später nur 0,2 Prozent fiel die Resonanz bei den 18- bis 49-Jährigen ebenfalls dürftig aus. Ein Rerun vonschloss den Abend mit 0,2 Prozent und 2,41 Millionen Zusehern maue ab.Richtig mies lief es für die Wiederholungen der FOX-Animationsserien. Keine kam auf eine siebenstellige Reichweite. 0,89 Millionen Zuschauer und ein Zielgruppen-Rating von durchschnittlichen 0,3 Prozent zu später Stunde fürwaren das höchste der Gefühle.generierte um 19.30 Uhr sogar nur 0,1 Prozent bei den klassisch Umworbenen.undkamen auf magere 0,2 Prozent. The CW verbuchte mit alten Folgen von «DC’s Stargirl» und «Supergirl» nur 0,1 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen. Die Reichweiten fielen mit 0,38 und 0,30 Millionen sehr bescheiden aus.