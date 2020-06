Comedy Central findet Termin für neue «Life in Pieces»-Staffel

TV-News

Im August geht es los. Außerdem hat der Spartensender eine lustige Aktion in petto. Er will 2020 einfach früher beenden.

Der zu Viacom gehörende Spartensender Comedy Central hat sich entschieden, das Jahr 2020 einfach ein bisschen früher zu beenden. Der Sender packt quasi ein ganzes Jahr in eine Woche. Ab dem 24. August (immer um 20 Uhr) folgen Valentinstag, Ostern, Pfingsten, Halloween und Weihnachten Schlag auf Schlag. Zu sehen gibt es entsprechende Episoden von US-Serien wie «American Dad», «Bob’s Burgers» und «South Park». Sommerlich und Urlaubsfeeling vermittelnd wird es mit diesen drei Serien schon am 1. und 8. August (ab 17.15 Uhr). Dann laufen ausgewählte Urlaubsfolgen.Zudem hat Comedy Central im August auch neues für Fernseh-Deutschland im Gepäck. . Die vierte und letzte Staffel vonzeigt die Großfamilie Short-Hughes in voller Aktion. Beginnend am 12. August läuft die Serie immer werktags um 18.30 Uhr. Die vierte Staffel umfasst 13 Episoden. Das Format ist in Deutschland auch bei prime video verfügbar.Am 11. Mai 2019 teilte CBS mit, dass es keine fünfte Staffel der Serie mit Dianne West und James Brolin geben wird.