RTLs «Inferno» schlägt starken «Star Wars»

Quotennews

Trotz hohem Interesse an «Rogue One» hatte ProSieben am Abend in der klassischen Zielgruppe das Nachsehen gegen den Thriller mit Tom Hanks.

Die Verfilmung des Seuchen-Thrillers von Dan Brown brachte RTL am Sonntagabend abseits des «Tatorts» die höchste Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Obwohlmit 11,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und 1,02 Millionen jungen Zuschauern bei ProSieben ebenfalls eine sehr gute Figur machte, schlugdie beliebte Weltraumsaga an diesem Abend. Denn Tom Hanks überzeugte mit seinem Auftritt zur besten Sendezeit 1,34 Millionen werberelevante Zuschauer. Damit kam der Thriller auf starke 14,2 Prozent Sehbeteiligung bei den Umworbenen. Insgesamt schalteten 2,88 Millionen Interessierte ein, für «Star Wars» waren es 2,25 Millionen. Beide Sender freuten sich mit 9,0 bzw. 7,2 Prozent letztlich über gute Gesamtsehbeteiligungen für ihre Blockbuster.Zu später Stunde mussten sich die weiteren Filme von RTL und ProSieben dann etwas nach unten orientieren. Der Horror-Streifenbrachte bei den Kölnern 0,99 Millionen Zuschauer zum Zittern. Die Sehbeteiligung fiel auf maue 6,0 Prozent zurück. In der klassischen Zielgruppe sah es mit 11,1 Prozent und 0,57 Millionen dagegen etwas besser aus. Den Unterföhringern blieben ihrerseits noch 0,69 Millionen Zuschauer für. Was für ProSieben-Verhältnisse in sehr gute 5,0 Prozent Marktanteil resultierte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Spielfilm mit 8,2 Prozent und 0,36 Millionen Zusehern dagegen unterdurchschnittlich unterwegs.Im Tagesprogramm war am Sonntag für beide Sender wenig zu holen. Mitsicherte sich ProSieben zum Teil weniger als fünf Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Nacham Morgen kam kein Programmpunkt bis zur Primetime mehr auf zweistellige Sehbeteiligungen. Bei RTL überzeugten nur die Vorabendnachrichten mit 14,3 Prozent. Nebenwar allerdings wenig los. Der Tiefpunkt wurde mit 4,7 Prozent fürerreicht. Zuvor kamauch nur auf 5,6 bzw. 6,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.