Ein ganzer Tag für Dalmatiner

TV-News

Der Free-TV-Kanal Disney Channel widmet sich ganz der Welt der «101 Dalmatiner».

Den Pfingstsamstag 2020 nutzt der frei empfangbare Sender Disney Channel , um voll in die Welt dereinzutauchen. Hunde-Fans können sich ab 7.50 Uhr auf alle 25 Episoden aus Staffel 1 vonfreuen und Dolly und Dylan bei dem Versuch beobachten, die unzähmbare Rasselbande in Schach zu halten. Der 101köpfigen Patchwork-Familie stehen so einige rasante Abenteuer und neue Bekanntschaften in der Metropole London bevor. Das Staffelfinale, das um 10.25 Uhr gezeigt wird, ist als deutsche TV-Premiere markiert. Die Episode wird auch am Vorabend um 19.50 Uhr noch einmal gesendet.Die Animationsserie im Comic-Stil basiert auf Dodie Smiths Roman „101 Dalmatiner“ von 1956 und Disneys gleichnamigen Zeichentrick-Meisterwerk von 1961. Sie wurde von Disney EMEA kreiert und wird von Passion Pictures produziert.Insgesamt läuft die Serie im kompletten Tagesprogramm, ausgebellt hat es sich dann erst zur Primetime. Hier hat der Disney Channel am 30. Maieingeplant.