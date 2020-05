«Sing meinen Song»: Das Tauschkonzert befindet sich leicht im Aufwind

Quotennews

Der VOX-Dauerrenner drehte sich diesen Dienstagabend um die Musik des Interpreten MoTrip.

Im Mittelpunkt des VOX-Erfolgsformatsstand diese Woche MoTrip, dessen Songs von Max Giesinger, LEA, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange neu interpretiert wurden. Die von Michael Patrick Kelly moderierte Sendung generierte damit ab 20.15 Uhr eine Reichweite in der Höhe von 0,94 Millionen Umworbenen. Das glich einem Zielgruppenmarktanteil von 10,3 Prozent – ein sehr tolles Ergebnis für VOX Mit 1,04 Millionen Musikfans ab drei Jahren sicherte sich «Sing meinen Song» derweil eine Gesamtsehbeteiligung in der Höhe von tollen 6,4 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche ging es bei Jung und Alt aufwärts: Am 19. Mai wurden noch 5,8 Prozent bei allen und 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ersungen.Ab 22.15 Uhr ließ die Zugkraft des VOX-Programms jedoch nach:schloss diesen Dienstagabend mit 1,12 Millionen Interessenten an, darunter befanden sich 0,46 Millionen Umworbene. Während insgesamt noch gute 5,1 Prozent erreicht wurden, rutschte VOX bei den Jüngeren knapp unter den Senderschnitt und ermittelte akzeptable 6,6 Prozent Marktanteil.