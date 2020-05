Sat.1 Gold «Mit Herz und Handschellen» über Pfingsten

TV-News

Daneben dürfen die anderen alten Ermittler-Duos noch länger ran als üblich. Am Samstagabend gibt es bereits Hitchcock statt «Der letzte Bulle» zu sehen.

Feiertage nutzt Sat.1 Gold oft für Marathon-Programmierungen. Das macht sich auch an Pfingstsonntag und -montag wieder bemerkbar. So wird der Sonntag bis zur Primetime komplett von den erfolgreichen Ermittler-Duos aus alten Sat.1-Tagen beherrscht, die in der Nische auch 2020 noch stark punkten können und im Hauptprogramm derzeit ein Revival erleben. Schon ab 6 Uhr morgens in der Früh übernimmt. Bis 10.10 Uhr füllen sie den Vormittag aus. Danach übergeben sie an, die über fünf Stunden hinweg bis in den Nachmittag ran dürfen. Ab 15.10 Uhr bis zur Primetime runden die Kommissare vonden Ermittler-Tag ab. Zur besten Sendezeit ist wie gewohnt am Sonntagabendbei Sat.1 Gold zu sehen. Zu Beginn des Pfingstmontags bleibt sich der Nischensender dem Ermittler-Marathon treu und schickt morgens wieder «Lenßen & Partner» ins Rennen.Ab 9.20 Uhr kramt der Sender zur Feier des Tagesaus dem Archiv. Die Krimiserie von 2003 startet noch einmal mit dem Pilotfilm. Während die zuvor genannten Ermittler sowieso fester Bestandteil des Wochenendprogramms sind und nur deutlich länger als üblich ran dürfen, bekommt «Mit Herz und Handschellen» den prominentesten Sonderauftritt. Denn auf den Piloten folgt die Ausstrahlung der Serie mit den beiden Ermittlern Metz und Kraft. Sie dürfen noch länger als ihre Kollegen ran und bestimmen bis 20.15 Uhr das Programm. In der Primetime geht es dann mitwie üblich weiter.Bereits am Samstag vor Pfingsten hat sich Sat.1 Gold etwas besonderes überlegt und wird statt «Letzter Bulle» und Co zwei Hitchcock-Klassiker bringen. Den Anfang macht. Danach dürfen Zuschauer noch einmal die berühmte Duschszene indurchleben, die Filmgeschichte schrieb.