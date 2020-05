RTL legt zuletzt erfolglose «LEGO Show» wieder auf

TV-News

Wegen der ausfallenden Sport-Events in den warmen Monaten setzt der Kölner Sender auf mehr Entertainment als geplant.

Der Kölner Fernsehsender RTL will im Sommer, trotz der produktionsbedingten Einschränkungen wegen Corona, auf viele Entertainment-Programme setzen. Schon vor zwei Wochen sickerte durch, dass es eine neue-Staffel geben wird, die wegen der geltenden Reisebeschränkungen jedoch in Deutschland umgesetzt wird. Gegenüberbestätigte RTL nun auch, dass das Formatzurückkehren wird. Die erste Staffel lief im Herbst 2018 am Sonntagvorabend, keine der vier Episoden kam über den Senderschnitt. Das Finale landete mit 8,5 Prozent sogar klar im einstelligen Bereich. Daher hat RTL noch einmal Hand angelegt, die neuen Episoden im Sommer werden in deutlich überarbeiteter Fassung zu sehen sein.Schon bekannt war, dass kommende Woche die Produktion einer neuengestartet wird; diesmal allerdings in einem Kölner Studiokomplex produziert und nicht mehr in Karlsruhe . Wie Frank Buschmann via Facebook mitteilte, entsteht dort direkt danach auch die für TV Now und Super RTL geplante Kids-Variante der Show – Buschmann ist dabei dieser offenbar ebenfalls mit an Bord. Zurück aber zu RTL, wo für das Sommer auch noch eine weitere-Staffel laufen wird – diesmal komplett zur Primetime.Zudem bestätigte RTL gegenüber Quotenmeter.de nochmals, dass man auch an der Produktion vonfesthalten wolle. Die Flirt-Show wird sich aber ebenfalls an die gegebenen Bedingungen anpassen müssen. Details dazu gibt es noch nicht.