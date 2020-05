Wegen Corona: RTL-Show «Ninja Warrior» zieht von Karlsruhe nach Köln um

TV-News

In den vergangenen vier Jahren ließ RTL seine Wettkampf-Showstets in der Messe Karlsruhe produzieren, 2020 wird das Format hingegen erstmalig nach Köln umziehen. Wie Moderatorin Laura Wontorra gegenüber Quotenmeter.de bestätigte, soll die fünfte Staffel der Sendung im Mai und Juni in den MMC-Studios im Kölner Stadtteil Ossendorf entstehen. Eine Produktion am gewohnten Ort sei nicht möglich gewesen, da angesichts der anhalten Corona-Pandemie "ein striktes Veranstaltungsverbot für den Aufzeichnungszeitraum" in der Karlsruher Anlage gelte, wie Wontorra erklärte.Bereits entschieden ist zudem, dass der Ableger2020 nicht weitergehen wird. In den vergangenen beiden Jahren zeigte RTL zwei Staffeln der Show, die im Vergleich zum Mutterformat aus Quotensicht aber eher dürftig abschnitten. Ob dies zugleich das endgültige Aus für «Team Ninja Warrior» bedeutet, ist jedoch unklar, eine entsprechende Quotenmeter-Anfrage ließ RTL in dieser Woche unbeantwortet.Schon bekannt ist dafür, dass das «Ninja Warrior»-Universum Zuwachs durch einen Kids-Ableger erhalten wird . Diesen hätten sich laut Laura Wontorra "viele Zuschauer und Fans gewünscht". Ob «Ninja Warrior Kids» ebenfalls mit ihr, Frank Buschmann und Jan Köppen vor der Kamera entstehen wird, wollte Wontorra bei Quotenmeter noch nicht verraten. Produziert werden soll der Kids-Ableger noch im Juni dieses Jahres von RTL Studios.