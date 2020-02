Parcours für die Kleinen: Kids-Version von «Ninja Warrior» entsteht für SuperRTL

TV-News

Auch Streamingdienst TV Now ist an der Show-Eigenproduktion beteiligt.

Seit einigen Wochen werden kleine Helden gesucht: Die Mediengruppe RTL hat bestätigt, dass sie neben der Team-Variante von «Ninja Warrior Germany» in diesem Jahr auchvon den RTL Studios umsetzen lassen möchte. Wer zwischen zehn und 13 Jahren alt ist, darf mitmachen. Jetzt ist klar: Die Kids-Version der Athleten-Show wird nicht für RTL umgesetzt, sondern für den Kindersender SuperRTL. Eine SuperRTL-Sprecherin bestätigte gegenüber Quotenmeter.de einen Bericht, der am Donnerstag beiveröffentlicht wurde. Ein Sendeplatz für das neue Kinderprogramm steht aber noch nicht fest.SuperRTL ist nicht der einzige Auftraggeber, auch TV Now ist in das Projekt eingebunden. Weil der Streamingdienst die fertigen Folgen vorab wird zeigen dürfen, teilen sich beide Unternehmen die Kosten für die Herstellung. Die Produktion wird im Juni stattfinden, welche Moderatoren und Kommentatoren im Einsatz sind, ist noch unklar.2020 wird für SuperRTL allgemein ein spannendes Jahr. Erst kürzlich hatte der Sender damit geliebäugelt, auch Kindernachrichten in sein Programm aufzunehmen.