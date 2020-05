RTL-Sommer-Programm: «Die Bachelorette» soll produziert werden

TV-News

Eine andere Kuppelshow ist hingegen für 2020 nicht mehr vorgesehen. Wie steht es um das populäre «Sommerhaus der Stars»?

Der in Köln ansässige Fernsehsender RTL setzt weiter auf die Produktion von Originals, die das Programm im Sommer (erfolgreich) füllen sollen. Zu den populärsten RTL-Formaten, die jeweils in den heißen Monaten platziert werden, gehört. Gegenüber Quotenmeter.de betonte ein Sendersprecher, dass die Produktion einer weiteren Staffel weiterhin vorgesehen sei. Man könne diesbezüglich aber noch keine konkreten Daten nennen. Zuletzt war eine Villa im portugiesischen Lissabon Drehort der Reality-Show, die 2019 im Juli startete.Aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen dürfte ein Auslandsdreh wackeln. Der Popularität der Sendung würde es vermutlich aber keinen Abbruch tun, sollten die 2020er-Folgen in Deutschland umgesetzt werden. Ähnlich ist die Situation bei, die zuletzt ebenfalls immer ab Juli lief. Auch hier sei eine Staffelproduktion in diesem Jahr geplant, bestätigte RTL – ebenfalls ohne konkrete Daten zu nennen. In beiden Fällen müsse man zudem „im Rahmen der Möglichkeiten“ und eben mit Blick auf die aktuelle Situation produzieren.Keine Ausstrahlung mehr in diesem Jahr soll hingegenerhalten – das ist aber per se nicht ungewöhnlich. Staffel eins der «Bachelor»-Sammelshow lief im Sommer 2018, Staffel zwei dann im Herbst 2019. Schon damals lag also mehr als ein Jahr Pause zwischen beiden Runden. RTL erklärte Quotenmeter.de nun, dass die dritte «Bachelor in Paradise»-Staffel aktuell für das kommende Jahr, also 2021, geplant sei. Die «Bachelor»-Formate werden von Warner Bros. IPTV Deutschland umgesetzt, für «Sommerhaus der Stars» zeichnet Seapoint verantwortlich.