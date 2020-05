Aufgewärmtes «Duell um die Welt» ganz knapp hinter «Verstehen Sie Spaß?»

Quotennews

Solide, aber keine überragenden Werte holte das Best-of vom «Duell um die Welt» bei ProSieben. Das Erste wurde derweil mit «Verstehen Sie Spaß?» stärkster Verfolger von RTL.

Neues war bei ProSieben am Samstag Mangelware, der Sender hat zur Primetime lieber noch einmal die aus seiner Sicht besten Momente vomin der Promi-Team-Edition aufgewärmt, das Best-of der Joko&Klaas-Show erreichte solide Werte. 10,6 Prozent gab es in der Zielgruppe zu holen, 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu. Für den Tagessieg reichte das jedoch nicht, der ging an «5 gegen Jauch» ( wir berichteten ).Mit diesen Zahlen mussten sich Joko und Klaas nur ganz knappunterordnen, die Versteckte-Kamera-Streiche punkteten im Ersten nämlich mit 10,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren und wurden somit Zweiter nach RTL. 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. Insgesamt betrug die Sehbeteiligung 3,51 Millionen, was in 12,7 Prozent Marktanteil mündete. «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» war beim Gesamtpublikum übrigens kein Abräumer, nur 0,92 Millionen Zuseher und 3,6 Prozent standen hier zu Buche.fiel kurz vor Mitternacht dann auf 9,2 Prozent Marktanteil zurück, womit ProSieben aber ebenfalls zufrieden sein kann. 0,39 Millionen Zuschauer blieben für die Wiederholung aus dem Jahr 2017 wach.