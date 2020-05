«MacGyver»: Stabile Werte fürs Staffelfinale

US-Quoten

Wegen des Coronavirus musste die vierte Staffel von «MacGyver» vorzeitig enden, CBS hat mit dem Staffelfinale solide Quoten erzielt.

Die Abenteuerseriewird bei CBS auch in der kommenden Season zu sehen sein, das hat der Sender in dieser Woche bekanntgegeben . Am Freitag endete (wegen Corona verfrüht) die vierte Staffel des Formats mit der 13. Folge: 0,6 Prozent standen dafür als Rating bei den umworbenen 18- bis 49-Jährigen zu Buche, damit hat sich das Ergebnis in der Zielgruppe gegenüber der Vorwoche nicht verändert. Die Gesamtreichweite betrug um 20 Uhr 5,78 Millionen.war danach mit einer Doppelfolge zu sehen, die erste Episode hatte 0,7 Prozent und die zweite 0,6 Prozent als Rating. Die absolute Sehbeteiligung lag zunächst bei 6,69 Millionen und dann bei 6,09 Millionen, womit es etwas schwächer lief als vor einer Woche mit rund sieben Millionen Zusehern.hat weiterhin am besten beim jungen Publikum abgeschnitten, das Rating ging jedoch binnen Wochenfrist leicht von 0,8 auf 0,7 Prozent zurück. Insgesamt hat die ABC-Gründershow 4,56 Millionen Amerikaner angesprochen.fiel anschließend auf 0,5 Prozent bei den Werberelevanten zurück.Nicht vom Fleck bewegte sichbei NBC, erneut wurden 0,5 Prozent als Rating ausgewiesen. 4,48 Millionen Menschen ab zwei Jahren schalteten die Thrillerserie ein. Fürlief es danach bei den Jüngeren mit 0,6 Prozent ein wenig besser. FOX verzeichnete mit0,5 Prozent in der Zielgruppe, bei mageren 2,04 Millionen lag die durchschnittliche Sehbeteiligung.