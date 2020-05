«First Dates Hotel»: Abwärtstrend setzt sich fort

Quotennews

Die Zahlen von der «First Dates Hotel»-Premiere rücken für das noch recht junge VOX-Format nach und nach in Ferne.

Wir checken ein... ins...«First Dates Hotel»: Unsere Podcast-Crew ins...«First Dates Hotel»: Unsere Podcast-Crew spricht hier über die neue VOX-Primetime-Sendung.

Das Interesse anlässt beim TV-Publikum sukzessive nach. Diese Woche lockte das Format nur noch 0,65 Millionen Umworbene zu VOX , was ab 20.15 Uhr leicht überdurchschnittlichen 7,1 Prozent Marktanteil entsprach. 1,20 Millionen Fernsehende ab drei Jahren glichen unterdessen mauen 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum.Die erste Folge «First Dates Hotel» kam am 20. April noch auf 1,44 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,90 Millionen Umworbene. Somit waren VOX akzeptable 4,4 Prozent Marktanteil insgesamt gewiss, sowie sehr tolle 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Sieben Tage später sank «First Dates Hotel» auf mäßige 3,9 Prozent insgesamt sowie auf sehr gute 8,0 Prozent in der Zielgruppe. 1,27 Millionen Menschen waren mit von der Partie – 0,73 Millionen der Fernsehenden waren im werberelevanten Alter.Zurück zu den Quoten von diesem Montag:brachte es ab 22.10 Uhr auf 0,44 Millionen Werberelevante, was ebenfalls 7,1 Prozent Marktanteil bedeutete. 0,74 Millionen Fernsehende ab drei Jahren sorgten derweil für maue 3,4 Prozent. Kabel Eins hingegen erreichte ab 20.15 Uhr mittolle 6,9 Prozent der Zielgruppe, eheab 22.05 Uhr auf 7,1 Prozent kletterte.