Quotenmeter.FM checkt ins «First Dates Hotel» ein

Nach mehreren hundert Folgen am Vorabend serviert VOX nun auch in der Primetime ein Unterhaltungsmenü.

Seit zwei Jahren strahlt die Kölner Fernsehstation VOX das Format «First Dates – Ein Tisch für zwei» auf Sendung, das von Warner Bros. produziert wird. Die deutsche Adaption wird von Roland Trettl moderiert, als weitere Gastgeber fungieren Nic Shanker, Marielle D‘Auria und Lili Koehler. Schon beim Sendestart setzte sich Quotenmeter mit dem Format auseinander und bescheinigte VOX, man habe ein tolles Format geschaffen.Am Montag startete «First Dates Hotel», ein Ableger des Formates, das nicht mehr in einer ehemaligen Lagerhalle in Köln-Ehrenfeld, sondern in der französischen Provence gedreht wird. Das Team wird von französischen Kollegen im Hotel-Management unterstützt. Nicht nur die Dates der Paare spielen eine Rolle, auch das Zusammenspiel zwischen den Kollegen nimmt mehr Platz ein.Fabian Riedner checkt in dieser Woche zusammen mit David Grzeschik und Niklas Spitz ins «First Dates Hotel» ein. In angenehmer Atmosphäre unterhält sich das Trio über die Zusammenstellung der Paare, die Erfolgschancen für Verliebte und die Qualität des Formates.